Bunde - Dank Rauschgiftspürhund „Cooper“ ist an der deutsch-niederländischen Grenze ein 22 Jahre alter Mann festgenommen worden, der Drogen schmuggeln wollte. Dabei ging es um rund 1,5 Kilogramm MDMA, was ein Grundstoff zur Herstellung von Ecstasy sei, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft.

Bei einer Kontrolle eines Fernreisebusses am Donnerstagabend auf einem Parkplatz in Bunderneuland (Landkreis Leer) schlug der Hund beim Sitzplatz des Mannes an. Die Drogen haben demnach einen Straßenhandelspreis von rund 34.000 Euro. Sie wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.