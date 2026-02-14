Hannover 96 ist mit dem sechsten Auswärtssieg auf einen Aufstiegsplatz zurückgekehrt. Gegner Hertha war noch das unglückliche Pokal-Aus anzumerken.

Berlin - Hannover 96 hat mit dem vierten Sieg in Folge den zweiten Aufstiegsplatz der 2. Fußball-Liga erklommen. Am 22. Spieltag kam die Mannschaft von 96-Trainer Christian Titz beim 3:2 (2:0) bei Hertha BSC zum sechsten Auswärtserfolg in dieser Saison.

Boris Tomiak (8.) und Benjamin Källman (29.) hatten vor 41.788 Zuschauern im Berliner Olympiastadion bereits in der ersten Halbzeit die Grundlage gelegt. Nach dem Anschlusstreffer durch Fabian Reese per Elfmeter (53.) stellte Noah Weißhaupt (71.) den alten Abstand wieder her, ehe der Berliner Julian Eitschberger (90.+2) zum Endstand traf.

Den Gastgebern, bei denen der gelb-gesperrte Ex-96-Trainer Stefan Leitl durch seinen Co Andre Mijatovic vertreten wurde, merkte man noch die Müdigkeit nach dem unglücklichen Pokal-Aus gegen den SC Freiburg nach Elfmeterschießen an. Beim 0:1 ließ Luca Schuler den Torschützen Tomiak laufen, vor dem 2:0 konnten sich Daisuke Yokota und Noel Aseko durch die Berliner Abwehrreihe kombinieren, ehe der Topscorer der Liga zu seinem 13. Saisontreffer kam.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Berliner schwungvoller aus den Kabinen. In der 53. Minute traf Kapitän Reese per Elfmeter, nachdem Linus Gechter zuvor im Strafraum gefoult worden war. Doch anschließend fand Hannover wieder besser ins Spiel und kam folgerichtig zum dritten Tor durch den eingewechselten Weißhaupt (71.). Eitschbergers erneuter Anschlusstreffer kam zu spät.