Die meisten Berliner feiern ungefährlich Silvester. Aber ein Teil, vor allem junge Männer, verhält sich rücksichtslos mit legalen und illegalen Böllern und Raketen. Die Innensenatorin appelliert.

Berlin - Kurz vor Silvester hat Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) dringend appelliert, sich friedlich und gewaltfrei zu verhalten. „Feiern Sie mit Rücksicht aufeinander und verzichten Sie auf gefährliche oder illegale Pyrotechnik“, teilte Spranger der dpa mit. „Achten Sie auf Ihre Mitmenschen und helfen Sie mit, dass Berlin den Jahreswechsel sicher und friedlich erlebt.“

Die Polizei habe mehr als 100.000 Stück Feuerwerkskörper der gefährlichen Kategorie 4 – darunter fallen Kugelbomben oder große Raketen - aus dem Verkehr gezogen. Das seien zahlreiche Explosionen, die verhindert werden konnten, betonte Spranger.

Polizei und Feuerwehr seien für die Sicherheit in der Stadt im Einsatz. „Sie verdienen Respekt und Schutz – nicht Angriffe, Bedrohungen oder Behinderungen ihrer Arbeit. Gewalt gegen Einsatzkräfte ist nicht akzeptabel und wird konsequent geahndet.“