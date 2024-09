Schwerer Unfall mit teurem Auto: In Arnstadt kommt ein 27-Jähriger mit einem Sportwagen von der Straße ab – mit fatalen Folgen.

Sportwagen landet in Flussbett – Fahrer schwer verletzt

Ein 27 Jahre alter Mann hat sich bei einem Unfall mit einem Sportwagen in Arnstadt schwer verletzt. (Symbolbild)

Arnstadt - Ein Autofahrer ist bei einem Unfall mit einem Auto in Arnstadt schwer verletzt worden. Der 27-Jähriger sei mit dem Fahrzeug offenbar von einer vom Regen nassen Straße abgekommen und habe sich damit überschlagen, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei in einem Nebenarm des kleinen Flusses Wilde Weiße schließlich zum Stehen gekommen. Der Fahrer kam ins Krankenhaus.

Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens am komplett zerstörten Retro-Sportwagen auf etwa 130.000 Euro. Zusätzlich sei ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro an der Straßentechnik entstanden.