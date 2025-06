Berlin - Ein Autofahrer ist mit seinem Sportwagen in Berlin-Tempelhof in eine Ampel gekracht. Die vier Insassen wurden nach dem Unfall in der Nacht auf dem Tempelhofer Damm in eine Klinik gebracht, wie eine Polizeisprecherin sagte. Unklar war zunächst, ob sie alle verletzt waren oder nur vorsorglich ins Krankenhaus kamen. Zunächst hatte die „B.Z.“ über den Unfall berichtet.

Die Polizei ermittelt laut der Sprecherin wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen eines illegalen Autorennens. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte sich der 21 Jahre alte Fahrer ein Rennen mit einem anderen Wagen liefern und war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Auto. Der andere Wagen fuhr laut Polizei davon.