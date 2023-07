Berlin - Ein Sportwagenfahrer ist in Berlin-Reinickendorf gleich gegen drei geparkte Autos gekracht. Der 23-Jährige kam mit mehreren Verletzungen in ein Krankenhaus. Sein 19-jähriger Begleiter wurde ambulant behandelt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach bisherigen Ermittlungen war der 23-Jährige am Sonntagabend auf der Holländerstraße in Richtung Aroser Allee unterwegs, als er an einer Einmündung aus bisher nicht geklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Sportwagen sei ein Totalschaden, auch eines der angefahrenen Autos sei stark beschädigt worden, hieß es. Die Straße war für anderthalb Stunden voll gesperrt.