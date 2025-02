Melsungen hat sich von der knappen Niederlage in Magdeburg erholt und ist zurück in der Erfolgsspur. Gegen Stuttgart zeigen die Handballer aus Nordhessen eine Reaktion.

Kassel - Die MT Melsungen hat nach der Niederlage zuletzt in Magdeburg eine Reaktion gezeigt und bleibt in der Handball-Bundesliga weiter das Maß der Dinge. Die Nordhessen gewannen gegen den TVB Stuttgart mit 35:29 (16:13). Beste Werfer waren der Melsunger Rogerio Moraes Ferreira und Lukas Laube für Stuttgart mit je sieben Toren.

Durch den Sieg führt die MT die Tabelle weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung vor der TSV Hannover-Burgdorf an. Die Recken gewannen ihr Spiel gegen die HSG Wetzlar knapp mit 34:32. Dritter ist der THW Kiel. Am Sonntag können sowohl die Füchse Berlin als auch die SG Flensburg-Handewitt an den Kielern vorbeiziehen. Beide Teams treffen im direkten Duell in Berlin aufeinander.

Melsungen legt nach der Pause zu

Melsungen erwischte einen Start nach Maß und lag schnell mit 6:1 vorn. Stuttgart hatte Probleme, in die Partie zu finden. Das gelang aber Mitte der ersten Halbzeit. So konnten die Gäste verkürzen. Auf weniger als drei Tore schmolz der Vorsprung Melsungens aber nicht. Die Nordhessen zogen vor der Pause auch dank starker Paraden von Nebojsa Simic noch einmal davon, Stuttgart antworte aber umgehend.

Nach der Pause konnten die Gäste zunächst auf 18:20 verkürzen, leisteten sich danach aber ein paar technische Fehler und Fehlwürfe zu viel. Das nutzte Melsungen umgehend und setzte sich ab. Der Vorsprung wuchs teilweise auf acht Tore an.