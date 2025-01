Eine exotische Spinne sorgt in einem Discounter in Wilhelmshaven für Aufregung. Polizei und Feuerwehr rücken an - eingefangen hat das Tier zwischenzeitlich aber schon jemand anderes.

Spinne krabbelt in Bananenkiste in Supermarkt

Wilhelmshaven - Eine Spinne in einer Bananenkiste hat in einem Supermarkt in Wilhelmshaven einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Nachdem das Tier in dem Discounter entdeckt worden war, verständigte der Filialleiter die Polizei, wie die Stadt mitteilte.

Die Polizei räumte daraufhin die Filiale. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Tier bereits in einer Tüte verpackt aus dem Markt gebracht worden“, teilte die Stadt weiter mit.

Wie die „Wilhelmshavener Zeitung“ berichtete, hatte der Filialleiter eigenhändig die Spinne eingefangen und ins Freie gebracht. Alarmierte Feuerwehrleute sicherten die Spinne in einer passenden Box und verständigten einen Experten. Dieser identifizierte das Tier auf Bildern als mögliche Bananenspinne.

Ob es sich um eine gefährliche Art handelte, war nicht bekannt. Die Spinne solle nun genauer begutachtet werden, sagte eine Polizeisprecherin.