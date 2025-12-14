Mitten in der Nacht kracht es: Ein Unbekannter zieht grölend durch Braunsbedra und zerstört an 18 Autos die Spiegel.

Den Randalierer traf die Polizei nicht mehr an, als sie zum Tatort ausrückte. (Symbolbild)

Braunsbedra - In Braunsbedra (Saalekreis) hat ein Randalierer an 18 parkenden Autos die Außenspiegel beschädigt. Die Polizei wurde in der Nacht zum Sonntag über eine Person informiert, die grölend zu Fuß unterwegs sein soll und Spiegel beschädigt, teilte eine Sprecherin in Halle mit.

Als die Beamten eintrafen, war der Täter schon auf und davon. An zusammen 18 Autos waren Spiegel abgebrochen oder beschädigt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor.