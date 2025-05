Messen für spezielle Interessen in Erfurt haben eine zunehmende Bedeutung. (Archivbild)

Erfurt - Für das Geschäft der landeseigenen Messegesellschaft in Erfurt werden Spezialmessen immer wichtiger. Die Messebranche nehme sogenannte Special-Interest-Messen zunehmend in den Blick, sagte eine Sprecherin der Messegesellschaft auf Anfrage in Erfurt. Mit Ausstellungen und Treffen werde eine bestimmte Gruppe von Menschen mit ihren speziellen Interessen angesprochen. Ein Beispiel für eine solche Spezialmesse sei die „MAG-C“, die die Fans von Mangas und Animes sowie Computerspielen und Cosplay versammelt.

Die Messe Erfurt bewirbt diese Veranstaltung, die das nächste Mal Anfang 2026 geplant ist, als „Spektakel rund um die japanische Popkultur“. Diese Messe sei damit nicht nur ein Treffpunkt der entsprechenden Fan-Community. Sie solle auch gezielt junge Besucher ansprechen und langfristig für weitere Messeangebote interessieren, so die Unternehmenssprecherin. Die „MAG-C“ hatten in diesem Jahr etwa 12.300 Besucher. Es waren fast 120 Aussteller aus acht Ländern vertreten.

Gegenpol zu Verbrauchermessen mit vielen Themen

Zum Vergleich: Die besucherstärkste Messe in Erfurt war 2024 nach Angaben der Gesellschaft erneut die Thüringen Ausstellung, zu der etwa 67.000 Menschen gekommen waren. Diese Messe ist ebenso eine klassische Verbrauchermesse, wie die „Reisen & Caravan“, zu der 2024 etwa 37.000 Besucher gekommen waren. Die Messen „Reiten-Jagen-Fischen & Forst“ sowie die „Automobilmesse Erfurt“ lockten jeweils etwa 30.000 Menschen an.

Auch zu anderen speziellen Themenfeldern haben auf der Messe Erfurt zuletzt Veranstaltungen stattgefunden, wie etwa die Fachmesse „Quantum Photonics“, die sich mit photonischen Quantentechnologien beschäftigte. Dabei handelt es sich um eine Spezialtechnologie, die zum Beispiel für Messverfahren oder die Weiterentwicklung von Computersystemen eine große Rolle spielt. Diese Messe war mit einem Kongressprogramm verbunden. Eine in Erfurt schon länger beheimatete Fachmesse ist die „rapid.tech 3D“ zu verschiedensten Facetten des 3D-Drucks.

Die Messe Erfurt ist nach eigenen Angaben der zweitgrößte Messestandort in den fünf ostdeutschen Bundesländern. Messen, Kongresse, Tagungen und Konzerte ziehen nach Unternehmensangaben jährlich etwa 650.000 Besucher auf das Gelände.