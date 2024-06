Chemnitz - Die Autobahn A4 ist zwischen Chemnitz-Ost und Chemnitz-Mitte in Richtung Chemnitz zurzeit voll gesperrt und in Richtung Dresden auf der linken Spur teils gesperrt. Grund dafür ist nach Angaben der Polizei ein Lkw, der in der Nacht zum Dienstag Feuer gefangen hatte und nun geborgen werden muss. Zudem müsse die Fahrbahn auf mögliche Schäden überprüft werden. Die Sperrungen werden wohl bis zum Vormittag anhalten, wie die Polizei mitteilte.

Der Lkw, der gegen Mitternacht in Richtung Westen unterwegs war, sei auf der Höhe der Anschlussstelle Chemnitz-Glösa aufgrund eines Reifenschadens nach links abgekommen. Er sei auf der Mittelleitplanke hängengeblieben und anschließend in Brand geraten. Der 63-jährige Fahrer blieb unverletzt.