Die A7 ist an der Anschlussstelle Volkspark wegen Bauarbeiten im Bereich des Elbtunnels voll gesperrt.

Hamburg - Die seit Freitagabend andauernde Sperrung der Autobahn 7 in Richtung Norden wird am Montagmorgen (5.00 Uhr) planmäßig aufgehoben. Die Autobahn war nach Angaben der Autobahn GmbH Nord wegen Bauarbeiten zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Bahrenfeld gesperrt worden. Von Samstagabend bis Sonntagfrüh war zudem die A7 im Bereich des Hamburger Elbtunnels in beide Fahrtrichtungen nicht befahrbar.

In den nächsten Monaten sollen laut der Autobahn GmbH noch neue Verkehrszeichenbrücken nach und nach montiert werden. Dafür seien dann weitere Sperrungen der Autobahn erforderlich. Vor allem die Softwareanpassungen für den Verkehrsrechner im Elbtunnel könnten zu wiederholten nächtlichen Vollsperrungen der A7 führen.