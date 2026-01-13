In der Nacht geht auf der A14 ein Lkw in Flammen auf. Der Brand sorgt auch am Vormittag noch für Verzögerungen Richtung Dresden.

Magdeburg - Autofahrer müssen sich nach dem Brand eines Lkws auf der A14 südlich von Magdeburg auf Verzögerungen einstellen. Der Lkw ging in der Nacht in Flammen auf - ersten Erkenntnissen zufolge wegen eines technischen Defekts, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer konnte den Lastwagen auf den Standstreifen fahren und sich retten. Er blieb unverletzt.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Die Autobahn war vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. In Richtung Magdeburg rollt der Verkehr inzwischen wieder. Richtung Dresden ist der linke Fahrstreifen inzwischen wieder frei. Während der Bergung des Lkws soll auch ein weiterer Lkw geborgen werden, der am Montag im Graben gelandet war.