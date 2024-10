Für eine Regierungsbildung in Brandenburg steht der Auftakt von Sondierungsgesprächen an. Ob es für mehr reicht zwischen SPD und BSW?

Sie gehen am Mittwoch mit einer Verhandlungsgruppe erstmals in ein Sondierungsgespräch: Brandenburgs Ministerpräsident Woidke (links) und BSW-Politiker Crumbach. (Archivbild)

Potsdam - Rund eineinhalb Wochen nach der Landtagswahl kommen SPD und BSW erstmals zu einem Sondierungsgespräch zusammen. Wo und wann genau sich die Sondierungsgruppen an diesem Mittwoch treffen, sollte bislang geheim bleiben. Die SPD, die bei der Landtagswahl in Brandenburg am 22. September stärkste Kraft vor der AfD wurde, hat nur mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) eine Mehrheit.

Es ist zunächst auch nicht zu erwarten, dass die SPD mit Ministerpräsident Dietmar Woidke und das BSW mit Robert Crumbach an der Landesspitze bereits um politische Inhalte ringen. Es könnte zunächst um den Zeitplan gehen, wenn beide Parteien in weitere Sondierungsgespräche gehen wollen. Erst wenn Sondierungen erfolgreich verlaufen, beginnen die eigentlichen Verhandlungen über eine Regierungskoalition.