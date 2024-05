SPD-Landrat Onno Eckert muss in Gotha in die Stichwahl

Gotha - Amtsinhaber Onno Eckert ist bei der Landratswahl im Kreis Gotha zwar auf dem ersten Platz gelandet, muss sich aber einer Stichwahl stellen. Der SPD-Politiker erhielt im ersten Wahldurchgang am Sonntag 43,7 Prozent der Stimmen, wie aus Daten des Landeswahlleiters vom Montag hervorgeht. Sein Kontrahent in der Stichwahl in zwei Wochen ist der AfD-Kandidat Stephan Steinbrück (31,2 Prozent). Eckert ist seit 2018 Landrat im Kreis Gotha.