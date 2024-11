Bundeskanzler Scholz will die SPD erneut in den Wahlkampf führen. Oder doch jemand anderes? Die Berliner Parteivorsitzenden erklären sich dazu.

Berlin - Die Berliner SPD-Landesvorsitzenden Nicola Böcker-Giannini und Martin Hikel haben sich hinter eine erneute Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz gestellt. „Olaf Scholz ist derzeit Bundeskanzler und damit auch unser Kanzlerkandidat für die anstehende Neuwahl“, erklärten beide auf dpa-Anfrage. Das habe die Parteispitze so erklärt, und daran habe sich nichts geändert.

„Darüber hinaus freuen wir uns natürlich, dass wir mit Boris Pistorius nicht nur einen sehr kompetenten Verteidigungsminister, sondern auch den beliebtesten Politiker des Landes in den Reihen der SPD haben“, so die beiden Landesvorsitzenden weiter. „Gemeinsam wird es uns als Partei möglich sein, die anstehenden Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen.“

In der SPD gilt als ausgemacht, dass Bundeskanzler Scholz bei der vorgezogenen Neuwahl am 23. Februar erneut als Kanzlerkandidat antritt. Die Partei- und Fraktionsspitzen auf Bundesebene unterstützen dieses Vorhaben, offiziell nominiert ist Scholz noch nicht. Zuletzt wurden aus einigen SPD-Landesverbänden Stimmen laut, die sich für Verteidigungsminister Boris Pistorius als SPD-Kanzlerkandidaten aussprachen. Dieser kommt in Umfragen auf höhere Beliebtheitswerte als Scholz.