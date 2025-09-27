Uelzen - Ein Sprengkörper soll am Mittag in einem Waldgebiet in Uelzen gesprengt werden. Ein Spaziergänger entdeckte am Freitagabend den munitionsförmigen Sprengkörper in einem Waldgebiet in Uelzen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten alarmierten daraufhin den Kampfmittelräumdienst, der eine Sprengung am Samstagmittag ansetzte.

Den Angaben zufolge wurde das Gebiet im Radius von 300 Metern zum Fundort dafür evakuiert – dazu zählt auch ein Spielplatz. Es mussten laut einer Polizeisprecherin zufolge aber keine Menschen aus Wohnungen evakuiert werden. Die Beamten bitten darum, den Bereich für die Sprengung entsprechend zu meiden und den Anweisungen von Feuerwehr und Polizei nachzukommen. Was für ein Sprengkörper das ist, lasse sich laut der Polizei derzeit nicht sagen. Es handele sich laut einer Polizeisprecherin aber wahrscheinlich um „Weltkriegsmunition“.