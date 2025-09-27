Ein Spaziergänger entdeckt einen munitionsförmigen Gegenstand im Wald. Kurze Zeit später stellt sich heraus, dass es sich um einen Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg handelt.

Uelzen - Ein Sprengkörper wurde am Mittag in einem Waldgebiet in Uelzen erfolgreich gesprengt. Ein Spaziergänger entdeckte am Freitagabend den munitionsförmigen Sprengkörper in einem Waldgebiet in Uelzen, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten alarmierten daraufhin den Kampfmittelräumdienst, der eine Sprengung am Samstagmittag ansetzte.

Den Angaben zufolge wurde zwischenzeitlich das Gebiet im Radius von 300 Metern zum Fundort dafür evakuiert – dazu zählte auch ein Spielplatz. Es mussten laut einer Polizeisprecherin zufolge aber keine Menschen aus Wohnungen evakuiert werden. Der Bereich sei nun wieder freigegeben. Es handelte sich laut einer Polizeisprecherin um einen Sprengkörper aus dem Zweiten Weltkrieg.