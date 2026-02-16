Mitten in Celle wird ein Mann tot im Graben entdeckt – sein Fahrrad liegt daneben. Was die Polizei über den rätselhaften Unfall bislang herausgefunden hat.

Bei dem Toten handelt es sich um einen 76-jährigen Mann aus Celle. (Symbolbild)

Celle - Ein Spaziergänger hat in Celle eine leblose Person in einem Graben entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, fanden die sofort alarmierten Rettungskräfte den Mann am Morgen im Magnusgraben und konnten nur noch seinen Tod feststellen. Bei dem Toten handelt es sich um einen 76-jährigen Mann aus Celle.

Nach bisherigen Ermittlungen war er am Vorabend nach 22.00 Uhr mit seinem Fahrrad unterwegs. Dabei sei er aus bislang ungeklärter Ursache gegen eine Abgrenzung gestürzt und in den angrenzenden Graben gefallen, teilte die Polizei mit. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zur Todesursache dauern an.