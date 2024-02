Hoyerswerda - Mehrere Spatzen haben in der Nacht einen Polizeieinsatz in einem Einkaufsmarkt in Hoyerswerda ausgelöst. Eine Sicherheitsfirma rief die Polizei, nachdem ein Bewegungsmelder in dem Markt Alarm geschlagen hatte, wie die Beamten in Görlitz am Montag mitteilten. Vor Ort entlarvten die Einsatzkräfte demnach mehrere Spatzen als die „Übeltäter“: Die Vögel waren laut Polizei in dem Markt eingeschlossen und hatten den Bewegungsmelder ausgelöst.