Nach den Olympischen Spielen treten in Paris Menschen mit Behinderung in den verschiedenen Disziplinen an. Aus Brandenburg sind 14 Sportler dabei. Ein Verein ist besonders stark vertreten.

Cottbus - Nur noch wenige Tage bis zu den Paralympischen Spielen: Brandenburgs Behindertensportler bereiten sich aktuell intensiv auf die Spiele in Paris vor. „Die Wettkämpfe sind immer etwas Besonderes“, sagte Speerwerferin Francés Herrmann. Für die 35-Jährige werden es die fünften Paralympics. Und sie freut sich schon auf das Publikum, das Miteinander mit den anderen Athleten und das Essen in Frankreich.

Insgesamt 14 Para-Sportler aus Brandenburg treten bei den Spielen in Paris ab dem 26. August an. Zwölf davon gehören dem Brandenburgischen Präventions- und Rehabilitationssportverein mit Sitz in Cottbus an. Sie werden wie die Olympioniken im Olympischen Dorf untergebracht. Im Deutschen Haus können die Sportler zusammenkommen und gemeinsam Siege feiern.

Herrmann rechnet mit einer stimmungsvollen Veranstaltung. „Ich glaube, die Spielstätten sind gut besucht, meine Mutter hat zumindest keine Karten mehr für die Leichtathletik bekommen“, sagte Herrmann. Nach den zuschauerarmen Spielen von Tokio während der Pandemie freue sie sich auf dieses Erlebnis vor vollem Haus.

Vielleicht sogar Fahnenträgerin?

Herrmann hat nach mehreren gewonnen paralympischen Medaillen noch immer Ambitionen: „Ich fahre nicht nach Paris, um Letzte zu werden.“ Allerdings sei die Leistungsdichte in ihrem Sport sehr hoch. „Das Feld liegt eng zusammen, vermutlich wird die Tagesform entscheiden.“

Das i-Tüpfelchen könnte für Herrmann die Ernennung zur deutschen Fahnenträgerin bei der Eröffnungszeremonie sein. Sie sei bereits in der engeren Auswahl, erzählte sie. Die Entscheidung falle in der kommenden Woche, werde aber erst kurz vor den paralympischen Spielen veröffentlicht.

Die Paralympics folgen auf die Olympischen Spiele in Paris vom 26. Juli bis 11. August. Insgesamt gehen 4.400 Athletinnen und Athleten aus 182 Nationen in 22 Sportarten an den Start.