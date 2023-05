Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg will sich am letzten Spieltag der Saison in der Fußball-Bundesliga für einen Europapokal-Wettbewerb qualifizieren. Sollten die Niedersachsen am Samstag um 15.30 Uhr (Sky) gegen den Absteiger Hertha BSC gewinnen, hätten sie zumindest den siebten Tabellenplatz sicher. Sollte Bayer Leverkusen dann zeitgleich maximal einen Punkt beim VfL Bochum holen, würde sich der VfL sogar auf Rang sechs verbessern.

Was genau welcher Platz wert ist, entscheidet sich aber erst eine Woche nach dem Ende der Bundesliga-Saison. Dann stehen sich der bereits für die Champions League qualifizierte Titelverteidiger RB Leipzig und der Tabellen-Achte Eintracht Frankfurt im Endspiel des DFB-Pokals gegenüber.

Sollten die Leipziger den Pokal holen, würde der Bundesliga-Sechste in der nächsten Saison in der Europa League und der Siebte in der Qualifikationsrunde zur Conference League antreten. Sollten aber die Frankfurter Pokalsieger werden und in der Bundesliga auf Platz acht bleiben, würde der Tabellensiebte leer ausgehen und der Sechstplatzierte um die Teilnahme an der Conference League spielen.