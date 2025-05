Madrid - Es ist erst Ende Mai und in weiten Teilen Spaniens herrschen bereits Temperaturen von fast 40 Grad im Schatten. In mehreren Städten des Landes wurden am Donnerstag mit Temperaturen zwischen 35 und 39 Grad Hitze-Rekorde für Ende Mai registriert, wie der staatliche Wetterdienst Aemet auf der Plattform X mitteilte.

Der menschengemachte Klimawandel macht Experten zufolge extreme Hitzeereignisse wahrscheinlicher. Sie treten zudem früher im Jahr auf.

Aemet gab für die Gegend von Sevilla in Andalusien die zweithöchste Hitze-Warnung Orange heraus. Das bedeutet „ernsthafte Risiken“ für die Gesundheit besonders von Kindern sowie älteren oder gesundheitlich geschwächten Menschen. Sehr heiß ist es aber auch etwa in Madrid oder in Saragossa. Auf der bei Deutschen besonders beliebten Urlaubsinsel Mallorca liegen die Temperaturen bei vergleichsweise angenehmen 28 Grad, auf den Kanarischen Inseln sogar nur bei 25 Grad.

Die ungewöhnlich frühe Hitzeperiode dürfte nach der Vorhersage von Aemet noch bis mindestens Sonntag andauern und im Norden des Landes möglicherweise von heftigen Hagelschauern und Sturmböen begleitet werden.