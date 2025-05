Berlin - Die Wasserballer von Spandau 04 sind Waspo 98 Hannover ins Bundesliga-Finale gefolgt. Im zweiten Spiel nach dem Modus Best-of-three zitterte sich der Rekordmeister gegen den ASC Duisburg zu einem 13:12 (3:5, 4:3, 4:3, 2:1)-Sieg. Aufgrund eines Zugausfalls musste die für Samstag angesetzte Partie am Sonntag ausgetragen werden. Eine Woche zuvor hatte Spandau den Serien-Auftakt in Duisburg ebenfalls knapp mit 12:10 für sich entschieden.

Gegner im Best-of-five-Finale ist Titelverteidiger Waspo 98 Hannover, der nach dem 19:8 am 1. Mai beim OSC Potsdam auch das zweite Spiel in Hannover deutlich mit 19:5 gewonnen hatte. Damit stehen sich die Niedersachsen und Spandau zum neunten Mal in Serie seit 2017 im Endspiel gegenüber. Hannover sicherte sich fünf Titel, viermal gewannen die Berliner.