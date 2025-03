Duisburg - Die Wasserfreunde Spandau 04 haben das Halbfinale der Wasserball-Bundesliga erreicht. Nach dem souveränen Hinspiel-Sieg im Viertelfinale nach dem Modus Best-of-Three gegen den Duisburger SV gewann der Rekordmeister auch das zweite Duell souverän mit 22:5 (6:1, 5:3, 6:0, 5:1). Erfolgreichster Torschütze in der Schöneberger Schwimmhalle war Ivan Vukojevic mit fünf Treffern.

In zwei Spielen gegen den ASC Duisburg ausgeschieden ist die SG Neukölln. Der 13:29-Heimniederlage am vergangenen Wochenende folgte in der zweiten Partie eine 8:23-Niederlage in Duisburg. Der OSC Potsdam war erst später am Samstagabend gegen die White Sharks Hannover gefordert.