Magdeburg - Am Pfingstwochenende zeigt sich in Sachsen-Anhalt die Sonne. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wechseln sich am Freitag Quellwolken und Sonne ab. Mit Höchstwerten von 18 bis 21 Grad, im Harz 11 bis 17 Grad, wird es demnach angenehm frühlingshaft.

In der Nacht zu Samstag fallen die Temperaturen auf 8 bis 4 Grad, örtlich gibt es leichten Bodenfrost. Am Samstag scheint die Sonne wieder mit wenigen Quellwolken bei 18 bis 22 Grad, im Harz bei 12 bis 17 Grad.

Die Nacht zu Sonntag wird klar bei 7 bis 11 Grad, im Harz örtlich bis 3 Grad. Der Sonntag beginnt mit viel Sonnenschein, später ziehen Schleierwolken auf. Mit 21 bis 25 Grad wird es wärmer als an den Vortagen.