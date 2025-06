Viel Sonnenschein, aber auch Gewitter, erwarten die Berliner und Brandenburger am Sonntag und zum Start in die neue Woche. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet ab Sonntagmittag mit Maximaltemperaturen von 33 Grad in der Prignitz und 31 Grad in Berlin.Wegen der Trockenheit gilt die Waldbrandgefahrenstufe 5 (sehr hohe Gefahr) in den Landkreisen Barnim, Märkisch-Oderland, Havelland und Potsdam-Mittelmark. In mehreren weiteren Landkreisen besteht mit Stufe 4 derzeit eine hohe Gefahr. Ab dem Nachmittag und dem Abend soll jedoch Regen aufziehen, regional ist auch mit Sturm, Gewitter und Hagel zu rechnen.Am Montag bleibt der Himmel bedeckt, die Temperaturen fallen auf frischere 22 bis 24 Grad. In der Nacht zum Dienstag sinken die Tiefstwerte auf 11 Grad. Für Dienstag und Mittwoch erwarten die Meteorologen einen heiteren bis wolkigen Himmel mit Höchsttemperaturen zwischen 26 und 28 Grad.