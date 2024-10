Herbstlich milde Tage werden in Berlin und Brandenburg erwartet. Was bringt der Mittwoch?

Sonniger Mittwoch in Berlin und Brandenburg

Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich am Mittwoch über viel Sonnenschein freuen. Die Temperaturen sollen sich auf bis zu 16 Grad erwärmen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zeitweise würden zwar Wolken aufziehen und ein starker Wind wehen, sowohl tagsüber als auch in der Nacht bleibe es jedoch weiterhin trocken. Die Temperaturen würden nachts schließlich auf bis zu vier Grad sinken, hieß es weiter.

Auch der Donnerstag wird laut DWD heiter und trocken bei zwischen 15 und 18 Grad in Brandenburg und bis zu 16 Grad in Berlin. In der Nacht auf Freitag sei zudem mit Nebel zu rechnen.