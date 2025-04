In Berlin und Brandenburg steigen die Temperaturen im Laufe der Woche. Erst zum Freitag wird das Wetter wechselhafter.

Sonnige Tage in der Hauptstadtregion

Die Aussichten für die nächsten Tage in der Hauptstadtregion sind sonnig und warm.

Berlin/Potsdam - Berlin und Brandenburg erwartet heute mildes Frühlingswetter. Unter Hochdruckeinfluss bleibt es zunächst sonnig und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 20 bis 24 Grad mit einem schwachen Wind aus westlichen bis nordwestlichen Richtungen.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt der Himmel klar oder nur leicht bewölkt, örtlich können sich Nebelfelder bilden. Die Temperaturen sinken den Angaben nach auf 8 bis 5 Grad. Am Mittwoch zeigt sich das Wetter meist locker bewölkt bei weiterhin trockenen Bedingungen. Die Höchstwerte liegen bei 22 bis 25 Grad.

Auch in den folgenden Tagen bleibt es sonnig und sehr mild. Am Donnerstag werden sogar bis zu 28 Grad erreicht. Erst am Freitag werden Gewitter und Schauer erwartet bei weiterhin sommerlichen Temperaturen.