Berlin/Potsdam - Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich in den nächsten Tagen auf einen Wechsel zwischen Sonne und Wolken einstellen. Dabei bleiben die Werte laut Deutschem Wetterdienst (DWD) am Tag weiterhin mild.

Die Wolkendecke lockert zunächst etwas auf, bevor sie sich im Verlauf des Tages wieder zunehmend verdichtet. Dabei bringt sie vor allem im Westen und Norden Brandenburgs sowie in Berlin etwas Regen mit sich. Die Temperaturen klettern bis auf zehn Grad, bevor es in der Nacht auf Freitag auf bis zu ein Grad abkühlt.

Freundliche Tage und frostige Nächte

Zum Start in das Wochenende kommt die Sonne am Freitag wieder öfter hinter den Wolken hervor. Dabei regnet es nur noch vereinzelt. Die Werte am Tag liegen zwischen vier und sechs Grad. In der Nacht auf Samstag kühlt es jedoch bis auf frostige minus vier Grad ab.

Laut DWD kann es auf den Straßen der Hauptstadtregion örtlich glatt werden. Auch am Samstag ändert sich bei bis zu fünf Grad im Vergleich zu den vorigen Tagen kaum etwas an den freundlichen Aussichten.