Das Wochenende in Thüringen beginnt mit sonnigem Sommerwetter. Warme Mittelmeerluft sorgt dabei bis Sonntag für immer weiter steigende Temperaturen, die in der Spitze bis zu 35 Grad erreichen können, sagt der Deutsche Wetterdienst in Leipzig. (Archivfoto)

Erfurt/Leipzig - Sommerluft, nahezu wolkenloser Himmel und immer weiter steigende Temperaturen: Das erwartet der Deutsche Wetterdienst für das Wochenende in Thüringen. Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet „Zora“, das sehr warme Mittelmeerluft von Südwesten her in die Region bringt, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Hitze und topische Nacht vor allem in Großstädten möglich

Demnach werden die Temperaturen in Thüringen am Samstag Höchstwerte von 28 Grad erreichen. Am Sonntag sind bis zu 33 Grad möglich. In den Höhenlagen des Thüringer Waldes werden die 30 Grad voraussichtlich nicht erreicht, in dicht bebauten urbanen Ballungsgebieten wie Erfurt und Jena sind sogar bis zu 35 Grad möglich, heißt es. Hinzu kommt: „Wir haben volle Sonneneinstrahlung. In der Sonne fühlt sich das ganz anders an. Dann haben wir natürlich die UV-Belastung. Die darf man dann nicht vergessen. Das kann schon belastend für den Körper sein“, so die DWD-Sprecherin.

Während die Nacht zu Sonntag mit Temperaturen um die 13 Grad noch Erfrischung bringt, sind tropische Werte von 20 Grad Celsius in der Nacht zum Montag nicht ausgeschlossen, insbesondere im dicht bebauten städtischen Raum. Der weitere Verlauf der Nacht bringt dann von West nach Ost Regen und Abkühlung nach Thüringen. Dabei kann es zu Schauern und vereinzelt auch zu Starkregen und Gewittern kommen. Bisher war das Wetter in diesem Jahr in Thüringen im Schnitt etwas zu trocken. Die Niederschlagsmengen hätten etwa 75 Prozent der im langjährigen Mittel üblichen Mengen erreicht. Regional gebe es dabei starke Unterschiede.