Die Menschen in Sachsen-Anhalt können noch einmal den Spätsommer genießen. Allerdings kündigt sich am Sonntag schon wieder Regen und Gewitter an.

Magdeburg - Ein spätsommerlicher Tag erwartet die Menschen am Samstag in Sachsen-Anhalt. Die Sonne wird scheinen und Regen nicht erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es wird sehr warm mit Temperaturen von maximal 29 bis 31 Grad, im Harz 26 bis 29 Grad.

In der Nacht zum Sonntag ziehen Wolken auf, im Westen und Nordwesten kann es zu Schauern und Gewittern kommen. Es kühlt auf 19 bis 15 Grad ab. Am Sonntag wird es laut DWD schon herbstlicher: Dichte Wolken und schauerartiger Regen werden erwartet. Lokal kann es dazu gewittern. Die Höchstwerte liegen zwischen 22 und 25 Grad, im Harz 20 bis 23 Grad.

Regnerisch und bewölkt geht es in der Nacht zum Montag weiter, die Temperaturen sinken auf 11 bis 8 Grad. Die kommende Woche startet bedeckt und mit Regen, von Nordwesten her lockert es aber allmählich auf. Mit maximal 14 bis 17 Grad, im Harz 11 bis 14 Grad, wird es deutlich kühler.