Ein Extra-Termin im Landtag: Noch im Dezember soll es eine Sondersitzung des Parlaments zum Thema Bürokratieabbau geben. Geplant ist auch eine Regierungserklärung.

Erfurt - Nach Vorstellungen der CDU-Fraktion soll es im Dezember ein Sonderplenum zum Thema Bürokratieabbau geben. Das kündigte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl bei der Landespressekonferenz in Erfurt an. Geplant sei die Sondersitzung des Landtags am 10. Dezember. Dann soll es auch eine Regierungserklärung geben, sagte Bühl.