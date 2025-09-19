Die Menschen in Sachsen-Anhalt können noch einmal Sommerwetter genießen. Ausflüge sollten aber am Samstag gemacht werden - denn schon am Sonntag kippt das Wetter wieder.

Magdeburg - Das Wochenende bringt den Sommer noch einmal nach Sachsen-Anhalt - für kurze Zeit. Am Freitag heitert es nach Wolken am Morgen zunehmend auf, und es gibt viel Sonnenschein, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Die Temperaturen erreichen 26 bis 29 Grad, im Harz 22 bis 26 Grad.

In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 14 bis 9 Grad ab. Das Wochenende startet am Samstag mit heiterem, sonnigem und trockenem Wetter. Mit maximal 27 bis 31 Grad, im Harz 24 bis 27 Grad, wird es noch einmal richtig warm.

Die Temperaturen sinken in der Nacht zum Sonntag auf 18 bis 15 Grad, auf dem Brocken wehen Sturmböen. Am Sonntag verabschiedet sich das Sommerwetter langsam: Wolken ziehen auf, und es kann zu Schauern und Gewittern kommen. Die Höchstwerte liegen bei 23 und 25 Grad, im Harz zwischen 19 und 22 Grad. Für Montag ist dann herbstlich-regnerisches Wetter angekündigt.