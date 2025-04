Der 1. Mai soll sich wettertechnisch von seiner besten Seite zeigen. Was die Menschen in Niedersachsen und Bremen am Donnerstag erwartet.

Am 1. Mai soll in Niedersachsen und Bremen die Sonne scheinen. (Archivfoto)

Hannover/Bremen - In Niedersachsen und Bremen können sich viele Menschen am 1. Mai nicht nur über einen freien Tag, sondern auch auf das hervorragende Wetter freuen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) klettern die Temperaturen in den beiden Bundesländern am Tag der Arbeit auf bis zu 27 Grad.

Zwar startet der Tag vor allem im Süden Niedersachsens mit Nebel, wie ein Meteorologe des DWD erklärte. Der Nebel soll sich aber schnell verziehen. Den Tag über zeigt sich blauer Himmel mit vereinzelten Schönwetterwolken. Dazu bleibt es trocken, mit einem schwachen bis mäßigen Wind. An der Küste wird es mit bis zu 19 Grad etwas frischer als im Binnenland.

In der Nacht zum Freitag fallen die Temperaturen laut DWD auf 11 Grad. Der Himmel ist bewölkt und es kann vereinzelt regnen. Mit Wolken und möglichem Regen geht es auch am Freitag weiter.