Sommerreise von Ministerpräsident Weil beginnt

Steyerberg/Hannover - Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) startet am Dienstag (10.00 Uhr) zu seiner zweitägigen Sommerreise. Dabei stehen die Transformation, Natur- und Klimaschutz im Mittelpunkt. Am ersten Tag will der Regierungschef beispielsweise die Klimakommune Steyerberg im Landkreis Nienburg/Weser besichtigen sowie das VW-Werk in Emden. Bei dem großen Autobauer wird es um die Umstellung auf Elektromobilität gehen. Am Mittwoch ist der Besuch einer Kaserne in Oldenburg geplant.