Sonnenschein und bis zu 32 Grad in der Spitze: Das Wochenende in Berlin und Brandenburg wird sommerlich. Am Sonntag ziehen allerdings lokal Gewitter auf.

Auf die Menschen in Berlin und Brandenburg kommt ein sehr warmes und sonniges Wochenende zu. Allerdings kann es am Sonntag gewittern, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Freitag scheint die Sonne, nur wenige Schleierwolken stehen am Himmel. Die Temperaturen erreichen 23 Grad in der Uckermark und bis zu 27 Grad an der Grenze zu Sachsen-Anhalt, in Berlin um die 25 Grad.

In der Nacht zum Samstag kühlt es auf 12 bis 6 Grad ab, regnen soll es nicht. Der Samstag lädt mit viel Sonnenschein zu Ausflügen ein: Mit Höchstwerten zwischen 26 und 31 Grad wird es sommerlich warm. Nachts ziehen von Westen her Wolken auf, die Temperaturen sinken auf 17 bis 12 Grad.

Die Wolken verdichten sich am Sonntag. Nachmittags kommt es von Westen her lokal zu Gewittern und kräftigen Schauern, vereinzelt fällt dazu Starkregen. Ähnlich wie am Vortag steigen die Temperaturen auf sommerliche 28 bis 32 Grad.