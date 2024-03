Hitzacker - Die Sommerlichen Musiktage Hitzacker geben den beteiligten Künstlerinnen und Künstlern in diesem Jahr jede Freiheit. Unter dem Motto „Themen.Los!“ seien die Kammermusikgrößen und Nachwuchsquartette noch ausdrücklicher als sonst aufgerufen, ihre Kreativität auszuleben, teilten die Festivalmacher am Montag mit. Eröffnet wird das Festival im Elbstädtchen Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) am 27. Juli mit einem der beliebtesten Werke des österreichischen Komponisten Arnold Schönberg: „Verklärte Nacht“ wird von der Schauspielerin Anna Thalbach vorgetragen, das um zwei Jungstars auf ein Sextett erweiterte Kuss Quartett musiziert.

Das Festival endet am 4. August mit einem Konzert der Geigerin Veronika Eberle. Zu hören sein wird unter anderem Anthèmes 1 von Pierre Boulez, das von hymnischen Gesängen inspiriert ist.