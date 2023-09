In den Sommerferien hat es in Sachsen-Anhalt doppelt so viele Staus gegeben wie im Vorjahr. Vor allem die A9 und A2 waren betroffen. Hauptgrund in den meisten Fällen: Baustellen.

Magdeburg - In den Sommerferien hat es auf den Autobahnen doppelt so viele Staus gegeben wie im Vorjahr. Laut der aktuellen Staubilanz des ADAC gab es auf den Autobahnen in Sachsen-Anhalt mit 1294 Staus in der Ferienzeit gut doppelt so viele wie im Vorjahr (645). Auch die Staulänge verdoppelte sich mit insgesamt 2166 Staukilometern fast.

Hauptursache für die Verkehrsbehinderungen seien in meisten Fällen Baustellen gewesen. Spitzenreiter bei den Staus war den Angaben zufolge erneut die A9, die in Sachsen-Anhalt von Süden an Halle vorbei in Richtung Berlin führt. Dort gab es laut ADAC 465 Staus während der Ferien. Dicht darauf folgt die wichtige Ost-West-Route auf der A2 mit 411 Staus. Auf dieser Strecke gab es auch die längsten Staus, nämlich an der Baustelle zwischen Magdeburg und Theeßen.