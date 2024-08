Hannover - Die Autobahn 7 von Hannover nach Hamburg war in diesen Sommerferien die Stau-Spitzenreiterin in Niedersachsen. Laut der Stau-Statistik des ADAC stauten sich allein auf diesem Abschnitt Autos, Camper und Lastwagen 629 Stunden lang. Vor allem die Baustelle bei Soltau sei zum Nadelöhr geworden, hieß es. Die Sommerferien waren vor einer Woche zu Ende gegangen.

Auch die längsten Staus in Niedersachsen wurden in der Ferienzeit auf der A7 gemessen. Am vergangenen Sonntag, dem letzten Ferientag, standen die Reisenden zwischen Allertal und Schneverdingen auf einer Länge von 29 Kilometern. Dieselbe Staulänge gab es laut ADAC auch am 14. Juli zwischen Mellendorf und Soltau-Ost - das war ebenfalls ein Sonntag.

Sonntag wichtiger Reisetag

Die Autobahn 1, die den Verkehr in Niedersachsen von Osnabrück in Richtung Bremen und Hamburg bringt, schafft es in der Hitliste der längsten Staus nach Zählung des ADAC auf Rang fünf. Vor dem Baustellenbereich zwischen Vechta und Bramsche stauten sich demzufolge die Fahrzeuge am Sonntag, 21. Juli, auf einer Länge von 25 Kilometern. Dass so viele der längsten Staus auf einen Sonntag fielen, zeige, wie häufig dieser inzwischen als Reisetag genommen werde, hieß es.

Insgesamt zählte der Automobilclub während der Sommerferien 4.827 Staus mit einer Gesamtlänge von 11.653 Kilometern. Das ist etwas weniger als im Vorjahr, als 5.011 Staus mit einer Länge von insgesamt knapp 14.000 Kilometern gezählt wurden. Der staureichste Tag war laut ADAC in diesem Jahr ein Freitag: Am 21. Juni, gleich zu Beginn der schulfreien Zeit, verbrachten die Reisenden in 190 Staus auf insgesamt 434 Kilometern Länge.