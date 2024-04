Solarpark in der Oberlausitz in Betrieb genommen

Boxberg - Das Energieunternehmen Leag hat am Dienstag einen Photovoltaikpark in Boxberg (Landkreis Görlitz) in Betrieb genommen. Der 23 Hektar große Solarpark werde mit einer voraussichtlichen Stromerzeugung von bis zu 26.000 Megawattstunden pro Jahr zur Stromversorgung beitragen, teilte das Unternehmen mit. Die Solaranlage soll Teil der Leag-GigawattFactory werden, die mit einer Investitionssumme von zehn Milliarden Euro bis 2030 bis zu sieben Gigawatt erneuerbarer grüner Stromerzeugung grundlastfähig verfügbar machen soll.