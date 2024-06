Soko LinX ermittelt nach Brandstiftung an Autos in Leipzig

Leipzig - Nach der Brandstiftung an mehreren Autos im Leipziger Ortsteil Neulindenau ermittelt die Soko LinX gegen drei Beschuldigte, die mutmaßlich aus dem linken Spektrum kommen. Bei der Tat entstand ein Sachschaden von rund 450.000 Euro, teilte das Landeskriminalamt am Samstag mit. Der Gruppe wird demnach vorgeworfen, mehrere Autos eines Autohauses in der Nacht auf Freitag angezündet zu haben. Polizisten nahmen die drei Beschuldigten kurz darauf in der Nähe des Tatortes fest. Nach ersten Untersuchungen geht die Polizei von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus. Die drei Beschuldigten wurden unter Auflagen aus dem Gewahrsam entlassen.

Bei der Durchsuchung der Gruppe sowie in den Wohnungen stellten die Ermittler mehrere Gegenstände sicher. Die Ermittlungen wegen des Verdachts auf gemeinschaftliche Brandstiftung dauern an, laut Polizei sei ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen. Weiterhin soll dennoch in alle Richtungen ermittelt werden. Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden. Nach Angaben des Landeskriminalamtes werde gegen die drei Beschuldigten bereits im Kontext der Ausschreitungen vom 3. Juni letzten Jahres unter anderem wegen des schweren Landfriedensbruchs und anderer Straftaten ermittelt. Die Ermittlungen seien bisher nicht abgeschlossen.