Staßfurt - Der polnische Chemiekonzern Ciech investiert weiter in seinen Standort in Staßfurt (Salzlandkreis). In diesem Jahr sollen weitere 25 Millionen Euro in das Sodawerk fließen, teilte der Konzern am Mittwoch mit. Bislang hat das Unternehmen, das einer der größten Sodaproduzenten in der Europäischen Union ist, nach eigenen Angaben mehr als 400 Millionen Euro in die Modernisierung der Anlagen in Staßfurt investiert. Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) bezeichnete die 140-jährige Geschichte des Unternehmens als ein herausragendes Beispiel für die Attraktivität Sachsen-Anhalts.

Im vergangenen Jahr hatte das Oberverwaltungsgericht Klagen unter anderem von Ciech gegen feste Grenzwerte bei der Einleitung salzhaltiger Abwässer in Flüsse abgewiesen. Das Landesverwaltungsamt hatte Überwachungswerte festgelegt, die bei der Einleitung in die Flüsse eingehalten werden müssen.