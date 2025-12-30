Beginnt das neue Jahr mit Schnee? In Berlin und Brandenburg stehen die Zeichen auf Winter. Zumindest regional ist ein Feuerwerk vor winterlicher Kulisse möglich.

Zum Jahreswechsel wird es frostig und auch Schnee ist möglich. (Symbolbild)

Berlin/Potsdam - Der Winter meldet sich pünktlich zum Jahresende in Berlin und Brandenburg zurück. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) kann es örtlich sogar schneien.

Der Dienstagmorgen beginnt frostig. Bis in den Vormittag hinein führen Eis und Glätte zu rutschigen Wegen, danach zeigt sich das Wetter überwiegend freundlich. Bei rund zwei Grad bleibt es tagsüber trocken, in der Nacht ziehen Wolken auf, und mit ihnen Schneeregen und Schnee. Vereinzelt kann laut der Vorhersage gefrierender Regen fallen und Glatteis verursachen.

An Silvester bleibe der Himmel meist stark bewölkt, zeitweise schneie es oder es gebe Schneeregen, zwischendurch könne es auch auflockern. Die Temperaturen liegen am Mittwoch bei einem bis drei Grad.

Auch in der Silvesternacht bleibt es nach Vorhersage des DWD winterlich. Niederschläge setzen erneut ein, teils als Regen, teils als Schnee. Während es in der Prignitz mit etwa zwei Grad etwas milder bleibt, kann es in der Uckermark bei minus einem Grad glatt werden.

Der Neujahrstag startet grau und weiter winterlich. Dichte Wolken bestimmen das Bild, dazu kann es zeitweise regnen oder schneien. Die Temperaturen steigen laut DWD-Vorhersage leicht auf drei bis fünf Grad, begleitet von einem frischen Südwestwind. In der Nacht zum Freitag seien erneut Schneeschauer möglich, örtlich bestehe Glättegefahr.

Am Freitag soll sich das wechselhafte Winterwetter fortsetzen: Schneeschauer, kurze Auflockerungen und kräftiger Wind mit teils stürmischen Böen prägen laut der Vorhersage den Tag. Die Temperaturen liegen zwischen minus einem und einem Grad. Auch in der Nacht zum Samstag könne es weitere Schneeschauer geben.