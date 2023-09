Osnabrück - Ob sie das Zeug zum Polizisten haben, können Interessierte an diesem Samstag in Osnabrück unter Beweis stellen. Die örtliche Polizei bietet zusammen mit dem Osnabrücker Sportclub die Möglichkeit, den Sporttest der Polizei zu absolvieren. Unter dem Motto „Tough like a cop“ (zu deutsch: hart wie ein Polizist) soll so um neue Bewerber geworben werden.

„Dieses neuartige Format der Nachwuchsgewinnung mit Challengecharakter ist neu in Niedersachsen“, teilten die Beamten mit. Es sei das erste Mal in Osnabrück, dass der Leistungstest außerhalb eines Bewerbungsverfahrens angeboten werde. Wer den Test bestehe, bekomme ein Zertifikat. Interessierte könnten sich nicht nur mit den Zielvorgaben der Polizei, sondern auch untereinandern messen, hieß es.

Polizisten vor Ort würden Informationen zum Sporttest und der Polizeiarbeit geben. Darüber hinaus präsentierten sich auch das Technische Hilfswerk, die Johanniter Unfall-Hilfe und die Feuerwehr. Am Abend sollten die verschiedenen Blaulichtdienste gegeneinander in dem Sporttest antreten.