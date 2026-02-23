Stress mit der Familie, Frust in der Schule, oder ganz andere Nöte: Beim Sorgentelefon finden Kinder und Jugendliche Gehör.

Erfurt - Hunderte Male hat das Kinder- und Jugendsorgentelefon Thüringen im vergangenen Jahr geklingelt. Mit fast 2.500 Anrufen sei die Nummer 2025 rund 1.000 Mal häufiger als im Jahr zuvor gewählt worden, fasst der für das Sorgentelefon zuständige Fachreferent Ludwig Steinert bei der Landesarbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz Thüringen zusammen.

Allerdings legten manche Anrufende direkt wieder auf, sobald der Hörer abgenommen werde. Scherzanrufe kämen immer wieder vor. Auch Probeanrufe würden entgegengenommen. Diese seien aber gewollt und hätten einen guten Grund, wie Steinert erklärt: So motivierten etwa Mitarbeiter der Jugendhilfe in ganz Thüringen Kinder und Jugendliche auch testweise anzurufen.

„So können diese feststellen, wie das Telefonieren funktioniert und wer am anderen Ende ans Telefon geht, ohne dabei – hoffentlich – in einer beratungsbedürftigen Situation zu sein“, so Steinert. Nach einer solchen „Hausaufgabe“ falle der Griff zum Telefon leichter, wenn die Kinder und Jugendlichen tatsächlich Hilfe brauchen.

Kostenlos, anonym und immer erreichbar

Unter der Telefonnummer +49 800 008 008 0 können Kinder und Jugendliche rund um die Uhr, kostenlos und anonym mit ausgebildeten pädagogischen Fachkräften reden, ihnen von Sorgen und Nöten berichten sowie entsprechend beraten werden. Die Zuhörer am anderen Ende der Leitung können dann auch über Hilfsangebote vor Ort informieren.

Bei rund 800 Anrufen im vergangenen Jahr haben sich Steinert zufolge Gespräche ergeben. Die Themen, die die jungen Anrufer in der Regel umtreiben, seien meisten in einem „Dreieck aus Familie, Beziehung und Schule“ verortet gewesen, berichtet der Referent. „Von kleinen Sorgen bis großen Nöten mit Handlungsbedarf ist alles dabei.“ Immerhin: Nur selten müssten die Beraterinnen und Berater des Sorgentelefons den Anrufenden dazu raten, sich an das Jugendamt oder die Polizei zu wenden.

Neben dem Kinder- und Jugendsorgentelefon Thüringen, können sich Kinder und Jugendliche beispielsweise auch anonym und kostenlos bei der Dachorganisation „Nummer gegen Kummer“ unter +49 800 1110333 melden. Dort ist auch Online-Beratung möglich. Zudem können sich auch Eltern, wenn diese sich um ihr Kind sorgen oder sich selbst hilflos fühlen, unter der Nummer 0800 111 0 550 kostenlos und anonym beraten lassen.