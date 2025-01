Nationalspieler Sané liefert in der Diskussion um seine Person und seine Zukunft in München beim 5:0 gegen Hoffenheim Tor-Argumente. Neben ihm äußern sich auch Entscheider wie Eberl und Kompany.

So hat Sané eine Bayern-Zukunft: Doppelpack als Ansage

München - Nach dem starken Auftritt von Doppeltorschütze Leroy Sané bei der Torgala des FC Bayern war sofort wieder die Frage nach seiner Zukunft in München das große Thema. „Ich habe ja schon einiges dazu gesagt, dazu stehe ich auch“, äußerte der Fußball-Nationalspieler nach dem 5:0 (3:0) gegen die TSG 1899 Hoffenheim bei Sky. „Im Endeffekt haben wir beide gesagt, wir schauen jetzt, wie die nächsten Spiele sind. Und dann werden wir sehen.“

Sané scherzt: Bin auch ablösefrei

Der Vertrag des 29-Jährigen läuft am Saisonende aus. „Ich bin auch ablösefrei“, scherzte Sané bei Sat.1 lachend, bevor er ernsthaft fortfuhr. „Wie schon gesagt, Max Eberl hat auch schon was dazu gesagt. Ich fühle mich wohl. Wir schauen, was passiert.“ Sané spielt seit Sommer 2020 für die Bayern. Die Leistungen des hoch veranlagten Flügelspielers waren zu oft wechselhaft.

Gegen Hoffenheim eröffnete der Mann des Abends beide Spielhälften mit einem Treffer. Es war sein erster Doppelpack in der Bundesliga seit August 2023. „Leroy hat seine Qualitäten, das wissen wir. Wie er sich präsentiert, das ist genau das, wie wir ihn brauchen“, sagte Sportvorstand Max Eberl.

„Leroy hat unfassbare Qualitäten“

Man habe nie gesagt, dass der 29-jährige Sané keine Zukunft in München über den Sommer hinaus habe. „Leroy hat eine unfassbar große Qualität. Und wenn er sie so abruft wie heute, dann ist er natürlich ein Spieler, der für Bayern München infrage kommt“, bemerkte Eberl. Sané ist aber auch ein Topverdiener.

Über Verträge spreche er nicht, das sei nicht sein Thema, sagte Trainer Vincent Kompany. Er war in seiner Zeit als Profi Teamkollege von Sané bei Manchester City. „Ich habe mit Leroy zusammengespielt. Und für mich ist wichtig, dass ich den gleichen Leroy sehe wie den, den ich kannte in meiner Zeit als Mitspieler. Und das habe ich“, äußerte der Belgier am Mittwochabend.