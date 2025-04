München - Jamal Musiala hat sich einem Bericht des TV-Senders Sky zufolge beim 3:1-Sieg des FC Bayern in Augsburg einen Bündelriss zugezogen und fällt rund acht Wochen aus. Vom deutschen Fußball-Rekordmeister lag zunächst keine Bestätigung für diese Informationen vor. Musiala hatte bei der Begegnung am Freitagabend das Tor zum 1:1 für den Tabellenführer erzielt, ehe er sich am Oberschenkel verletzte.

Sportvorstand Max Eberl hatte noch in Augsburg erklärt, dass der 22 Jahre alte Nationalspieler im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Inter Mailand ausfallen wird. „Es sieht jetzt nicht so brillant aus. Für Dienstag wird es nicht reichen“, hatte Eberl gesagt. Das Rückspiel gegen Inter ist für den 16. April angesetzt.

Auch schlechte Nachricht für Nagelsmann

Sollte Musiala tatsächlich so lange wie berichtet ausfallen, käme er in der am 17. Mai endenden Bundesliga-Saison nicht mehr zum Einsatz. Zwei Wochen später findet in München das Finale der Champions League statt.

Eine fast zweimonatige Pause wäre auch eine schlechte Nachricht für Bundestrainer Julian Nagelsmann und die DFB-Auswahl, die sich erstmals für die Endrunde der Nations League qualifiziert hat. Am 4. Juni steht in München das Halbfinale gegen Portugal auf dem Programm, vier Tage später sind das Finale und das Spiel um Platz drei angesetzt.

Zumindest für die Club-Weltmeisterschaft in den USA käme Musiala noch infrage. Auftaktgegner ist am 15. Juni der Auckland City FC aus Neuseeland.