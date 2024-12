Skisaison in Oberwiesenthal beginnt am Freitag

Am Freitag öffnen die Anlagen und Pisten am Fichtelberg. (Archivbild)

Oberwiesenthal - Die Skisaison beginnt in Sachsens größtem Skigebiet in Oberwiesenthal am Freitag. Die Anlagen öffneten und die Pisten seien in einem Topzustand für das Ski- und Snowboardfahren, teilte die Liftgesellschaft Oberwiesenthal auf Facebook mit.

Laut Angaben des Betreibers liegen am Fichtelberg aktuell 15 Zentimeter Schnee. Am Freitag könnte Neuschnee hinzukommen: Oberhalb von 400 Metern soll es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Sachsen schneien. Im Bergland werden Temperaturen zwischen 0 und 4 Grad erwartet.

Die ersten sächsischen Skigebiete waren bereits in der vergangenen Woche in die Saison gestartet. In Altenberg im Osterzgebirge liefen die Skilifte an, nachdem Schneekanonen für gute Pistenverhältnisse gesorgt hatten. Auch weiter westlich in der Skiarena Eibenstock öffneten die Skipisten. In Oberwiesenthal begann die Saison zunächst ohne Skibetrieb.

In Sachsen gibt es 67 Skigebiete und mehr als 40 Skilifte - überwiegend betrieben von privaten Vereinen. Oberwiesenthal ist mit sechs Liften das größte Skigebiet im Freistaat.