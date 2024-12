Oberwiesenthal - Skifahrer kommen nun auch am Fichtelberg wieder auf ihre Kosten. Am Freitag wurden die ersten Pisten freigegeben, was sich einige Wintersportler trotz trüben Wetters nicht entgehen ließen. Damit sei der Weg frei auch für Skibetrieb über die Weihnachtstage, sagte der Chef der Fichtelberg Schwebebahn, René Lötzsch. Inwieweit bis dahin weitere Abfahrten geöffnet und Lifte in Betrieb genommen werden können, hänge vom Wetter ab. Immerhin werden am Wochenende Schneefälle erwartet.

Das Areal am Fichtelberg ist Sachsens größtes alpines Skigebiet. Andernorts waren die Lifte schon früher angeworfen und die neue Saison eingeläutet worden. So in Eibenstock sowie Altenberg im Osterzgebirge. Auch am Keilberg, dem höchsten Gipfel des Erzgebirges, auf tschechischer Seite wird schon Ski gefahren. Aber auch dort sind noch längst nicht alle Pisten in Betrieb. Am Freitag waren 6 von 32 geöffnet.